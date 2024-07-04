Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Karsu 24 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da

        Karsu 24 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da

        Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, bu yılın ilk ve tek Türkiye konseri için 24 Temmuz'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ne müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.07.2024 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karsu 24 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından her geçen gün daha fazla söz ettiren, Karsu, bu yılın ilk ve tek Türkiye konseri için 24 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ne geliyor. Eğlenceli sahne performansı, duygusal şarkıları ve farklı yorumuyla dikkat çeken Karsu, caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturarak seyircilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        8 yaşındayken televizyonda gördüğü piyanoyu çalmaya karar veren Karsu, Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti ve Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı. Aktif müzik hayatına 16 yaşında başlayan Karsu, Concertgebouw’dan North Sea Jazz Festival’a ve hatta New York Carnegie Hall’a kadar önemli sahnelerde yer aldı. "Y Kültür Sanat" etiketiyle ilk stüdyo albümü “Confession”(2012) ve “Colors”ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini Karsu üstlendi. Sanatçı, üç yıl çalışarak hazırladığı ve kendi ismini verdiği “Karsu” isimli dördüncü albümünü 10 Ekim 2019'da yayımladı.

        Karsu performansının biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
        #Karsu
        #Biletinial
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
        Bir anda alev aldı
        Bir anda alev aldı
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        İlklerin adamı Montella!
        İlklerin adamı Montella!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!