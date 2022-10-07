Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (32), nikah masasına oturuyor. Karsu, sevgilisi Mike Schrama'dan evlilik teklifi aldı.

Uzun süredir aşk yaşadığı Mike Schrama ile çıktıkları Antakya tatili sırasında evlilik teklifi alan ve sevgilisine 'evet' yanıtını veren genç şarkıcı o anlarını Instagram hesabından yayınladı.

Pek çok ünlü isim sosyal medya hesapları üzerinden Karsu'ya tebrik mesajı yolladı.

KARSU HAKKINDA

Karsu Dönmez, 19 Nisan 1990 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hatay'ın Karsu köyünden göç eden Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in iki kızlarından biri olarak dünyaya geldi.

8 yaşındayken televizyonda gördüğü piyanoyu çalmaya karar verdi. Karsu, Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti ve Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı.

Yurt dışında caz festivallerinde sahne aldı.

İlk stüdyo albümü Confession'ı (2012) ve Colors'ı (2015) Türkiye'de çıkardı.

Atlantic Records'dan çıkan hitler Karsu dokunuşuyla yeniden yorumlandı. Karsu bu proje ile Ahmet Ertegün'ün yolculuğunu, Atlantic Records'dan çıkan şarkılarla sahneye birlikte taşıdı.

Şarkıcı, üç yıl çalışarak hazırladığı ve kendi ismini verdiği Karsu isimli dördüncü albümünü 10 Ekim 2019'da yayınladı.