Haberler Gündem Kart tatili var mı? Meteoroloji günlük raporu açıkladı! 18 Aralık bugün okullar tatil mi?

Okula gidecek öğrenciler dikkat! Bugün kar tatili var mı? Bugün okullar tatil mi? Hafta sonu yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bugün okula gidecek öğrenciler merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili özellikle valiklerden yapılan açıklamalar heyecanla takip ediliyor. Peki, bugün kar tatili var mı? Okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 07:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 07:48 facebook

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Bugün kar tatili var mı? Geçtiğimiz gün yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle gözler bugün okullarla ilgili valiliklerden yapılacak olası açıklamalara çevrildi. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

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BUGÜN KAR YAĞACAK MI? METEOROLOJİ DUYURDU! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.