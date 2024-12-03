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        Haberler Gündem Güncel Kartal'da "Engelsiz Yaşam Festivali" | Son dakika haberleri

        Kartal'da 'Engelsiz Yaşam Festivali' düzenlendi

        İstanbul'un Kartal Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen "Engelsiz Yaşam Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:16
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        Kartal'da "Engelsiz Yaşam Festivali"
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        İstanbul'un Kartal Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli bireylere yönelik farkındalığı arttırmak ve onların sosyal, ekonomik, kültürel hayatın her alanına uyumlarını sağlamak amacıyla "Engelsiz Yaşam Festivali" düzenlendi.

        Kartal Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda düzenlenen programda solo, koro ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir ve şarkıların seslendirildiği festival, renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.

        Festivale katılan Havva Kırallıoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla buradayız. Bizim açımızdan güzel bir programdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

        Nüket Aslan isimli bir vatandaş ise, "Gayet güzel ve keyifli geçti. Öğrencilerin konserleri, halk oyunları, dansları çok başarılı. Öğretmenlerimize ve Kartal Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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