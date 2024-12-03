Kartal'da "Engelsiz Yaşam Festivali"

İstanbul'un Kartal Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli bireylere yönelik farkındalığı arttırmak ve onların sosyal, ekonomik, kültürel hayatın her alanına uyumlarını sağlamak amacıyla "Engelsiz Yaşam Festivali" düzenlendi.

Kartal Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda düzenlenen programda solo, koro ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir ve şarkıların seslendirildiği festival, renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.