        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz - Beşiktaş Haberleri

        Kartal Kayra Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz

        Beşiktaş'ın oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz, 1-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

        Giriş: 20.12.2025 - 22:44 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:44
        "Galip geldiğimiz için mutluyuz"
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

        "GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

        Kartal, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim için 4 maçlık bir galip gelememe problemi vardı. Onu kırmış olduk. İyi hazırlandık. Hoca değişikliğiyle beraber iyi bir takım vardı karşımızda. Zaaflarını da çalıştık. Birazcık gitgelli maç oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü kupa maçı var önümüzde. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Umarım oradan da 3 puanla döneriz ve güzel başlangıç yaparız kupaya." diyerek sözlerine başladı.

        "BİZ DEVAM EDECEĞİZ"

        Genç orta saha, "Ersin de Rıdvan da Ege de Devrim de genç kardeşlerim, çok iyi performans gösterdiler. Ersin ve Rıdvan devamlı oynayıp katkı sağlıyorlar. Bugün de iyi oynadılar. Biz takım olarak iyi oynadık aslında. İçeride de aynı şeyleri dile getirdik. Biz devam edeceğiz. Hocamızın şans verdiği anlarda yüzde yüzümüzü vereceğiz." diyerek ifadelerini noktaladı.

