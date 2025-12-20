Kartal Kayra Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Kartal, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim için 4 maçlık bir galip gelememe problemi vardı. Onu kırmış olduk. İyi hazırlandık. Hoca değişikliğiyle beraber iyi bir takım vardı karşımızda. Zaaflarını da çalıştık. Birazcık gitgelli maç oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü kupa maçı var önümüzde. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Umarım oradan da 3 puanla döneriz ve güzel başlangıç yaparız kupaya." diyerek sözlerine başladı.