Kartal’da çöken bina ve geriye kalanlar

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İstanbul Kartal’da 6 Şubat Perşembe günü saat 16.00 sıralarında 8 katlı bir bina büyük bir gürültüyle bir anda yerle bir oldu. Belediye kayıtlarına göre 43 kişinin yaşadığı 14 daireli binanın 3 katının kaçak olduğu olaydan hemen sonra açıklandı. Facianın yaşandığı bina için 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu olmazken bir de 'İmar Barışı' mevzuatı kapsamında hak sahiplerince Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunulduğu da kısa süre de anlaşıldı. Şu ana kadar 15 kişinin yaşamını yitirdiği olay, tüm bu nedenlerle düzensiz ve kaçak yapılaşmanın sonucu olarak da kayıtlara geçti.
BELEDİYE: 2 KAT KAÇAK
Kartal Belediyesi de kazanın ardından yaptığı açıklamada binanın 2 katının kaçak olduğunu bildirdi. Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında; Yeşilyurt Apartmanı'nın inşaatına 23 Kasım 1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no'lu yapı ruhsatıyla başlanmış. Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş.
TUTANAK YOK, CEZA YOK
Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmamış. 2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmış.
İMAR BARIŞI BAŞVURUSU
Kartal Belediyesi, çöken binanın tartışma konusu olan 'İmar Barışı' kapsamına girip girmediği konusunda ise şu açıklamayı yaptı: "Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı, bunun aksine "İmar Barışı" olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır".
TMMOB: YÜZDE 60 KAÇAK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),Türkiye'de yapı stokunun yüzde 60'ının kaçak olduğunu, bu yapıların hem içindekiler hem de çevresindekiler için hayati tehlike oluşturduğunu açıkladı. TMMOB, İmar Barışı'na başvuran yapıların denetlenmesi ve bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini vurguladı.
KOLONLAR KESİLDİ Mİ?
Çöken binaya ilişkin birçok soru işareti de bulunuyor. Binanın kolonların kesildiği iddiası da bunlardan biri. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Binanın yapım anı, menşei, kim tarafından nasıl yapıldığı, kim tarafından teknik olarak sorumluluğunun alındığı, aynı zamanda ondan önceki gün, dün ve bugün binadan bir takım malzemelerin alınarak onların tespitlerinin ve onların gerekli sonuçlarının alınmasına yönelik adımlar atıldı” dedi.
"CEZASINI BULACAKLAR"
Soylu, şöyle devam etti: “Yani çok doğal olarak hepimiz böyle bir bina çöktüğü zaman, 'Acaba kolonları kesilmiş miydi?' diye bir soru, hayatın olağan akışı içinde aklımıza geliyor. Ama bu kesildiği anlamına veya kesilmediği anlamına gelmiyor. Biz net bir bilgiyi basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Ama hem bu olayda yakınlarını kaybeden veya yakınlarının hemen başucunda hastanede bulunan tüm yakınlar bilmelidirler ki, bu olayın sorumlusu, müsebbibi kimse cezasını bulacaktır. Ama biz adımlarımızı doğru bir şekilde ve doğru bilgi vererek atmak durumundayız".
ALEMDARLARIN ACISI
Faciada hayatını kaybedenlerin çoğu Alemdar ailesinden. Çöken evin bir üst sokağında oturan Erdoğan Alemdar, 3 kızıyla beraber kız kardeşine misafirliğe gitmişti. Olaydan kısa bir süre kızlarından biri evden ayrılarak kurtuldu. Enkazda, baba ile iki kızının cansız bedenlerine ulaşıldığında ortaya çıkan görüntü yürekleri dağladı. Baba ve iki kızı birbirlerine sıkı sıkıya sarılmış halde bulundu.
NİHAT ULUDAĞ'IN HABERİ: KAHREDEN ÖYKÜ
HAYATINI KAYBEDENLER
Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar, Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi),Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi),Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Naz Alemdar, Eslem Alemdar, Gökay Alemdar, Ahmet Söğüt, Nuriye Söğüt ve Melih Aydın.
MUCİZEVİ KURTULUŞLAR
Binanın çökmesinin ardından olay yerine intikal eden ekipler büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Altında bir can olma ihtimaline karşı her parçası büyük bir dikkatle kaldırılan enkazdan mucizevi kurtuluş haberleri de geldi. 19 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Havva Tokgöz umutları yeşertti. 16 yaşındaki Mert Aydın da 45 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
3 dakikada ambulansSağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayın 6 Şubat, saat 15.59'da yaşandığını, ambulansların ise 16.02'de olay yerinde olduğunu belirterek, "Hem 112 Sağlık Servisimiz, hem UMKE, hem de AFAD ekibi, hastanelerimizdeki doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte yoğun, fedakarca, gayret gösterdi” diye konuştu.
“O BİNA KAÇAK DEĞİL”
Kaçak bina tartışmaları köşelere de taşınırken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şunları yazdı: “Artık Türkiye’de kaçak bina falan yok. 2018 yılı itibarıyla Türkiye’de kaçak bir binadan bahsetmeniz ayıptır, günahtır, haksızlıktır. Sizin o “kaçak” dediğiniz ve “kaçak ve denetimsiz olarak yapıldığı için” yıkıldığını ve birçok insanımızın ölümüne sebebiyet verdiğini ima ettiğiniz binalar “Yasaldır”. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çıkarılan bir “İmar Barışı Yasası” ile bu binalar kaçak olmaktan çıkmış, yasal hale gelmiştir. Bina sahipleri, eğer gerekli müracaatları yapmışlarsa, ki yapmış görünüyorlar, o bina yasaldır. Ve o 8 kat, TBMM’de o yasallığı sağlayanların üzerine çökmüştür”.
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