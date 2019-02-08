Kartal’da çöken bina ve geriye kalanlar

İstanbul Kartal’da 6 Şubat Perşembe günü saat 16.00 sıralarında 8 katlı bir bina büyük bir gürültüyle bir anda yerle bir oldu. Belediye kayıtlarına göre 43 kişinin yaşadığı 14 daireli binanın 3 katının kaçak olduğu olaydan hemen sonra açıklandı. Facianın yaşandığı bina için 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu olmazken bir de 'İmar Barışı' mevzuatı kapsamında hak sahiplerince Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunulduğu da kısa süre de anlaşıldı. Şu ana kadar 15 kişinin yaşamını yitirdiği olay, tüm bu nedenlerle düzensiz ve kaçak yapılaşmanın sonucu olarak da kayıtlara geçti.

BELEDİYE: 2 KAT KAÇAK

Kartal Belediyesi de kazanın ardından yaptığı açıklamada binanın 2 katının kaçak olduğunu bildirdi. Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında; Yeşilyurt Apartmanı'nın inşaatına 23 Kasım 1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no'lu yapı ruhsatıyla başlanmış. Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş.

TUTANAK YOK, CEZA YOK

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmamış. 2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmış.

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU

Kartal Belediyesi, çöken binanın tartışma konusu olan 'İmar Barışı' kapsamına girip girmediği konusunda ise şu açıklamayı yaptı: "Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı, bunun aksine "İmar Barışı" olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır".

TMMOB: YÜZDE 60 KAÇAK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),Türkiye'de yapı stokunun yüzde 60'ının kaçak olduğunu, bu yapıların hem içindekiler hem de çevresindekiler için hayati tehlike oluşturduğunu açıkladı. TMMOB, İmar Barışı'na başvuran yapıların denetlenmesi ve bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini vurguladı.

KOLONLAR KESİLDİ Mİ?

Çöken binaya ilişkin birçok soru işareti de bulunuyor. Binanın kolonların kesildiği iddiası da bunlardan biri. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Binanın yapım anı, menşei, kim tarafından nasıl yapıldığı, kim tarafından teknik olarak sorumluluğunun alındığı, aynı zamanda ondan önceki gün, dün ve bugün binadan bir takım malzemelerin alınarak onların tespitlerinin ve onların gerekli sonuçlarının alınmasına yönelik adımlar atıldı” dedi.