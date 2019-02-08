- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Kartal’da bulunan Orhantepe Mahallesi’nde çöken 8 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları halen sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Ölen ve yaralananların bir çoğunun Alemdar ailesindendi.
Hayatını kaybedenler arasında yer alan Erdoğan Alemdar, 9 yaşındaki kızı Ecrin ve 12 yaşındaki Eslem Alemdar’la ilgili ortaya çıkan detay yürekleri incitti.
BİR ÜST SOKAKTA OTURUYORLARDI
Mali müşavir olan Erdoğan Alemdar(48) 4 kız babasıydı. Kızların en büyüğü evlenmiş ve Suudi Arabistan’ta yaşıyordu. Anne hem kızını hemde Ümre yapmak için bir süre önce Arabistan’a gitmişti. Bunun üzerine Erdoğan Alemdar ve Üniversite’ye giden kızı Gülşah, 9 yaşındaki Ecrin ve 12 yaşındaki Eslem adlı kızlarıyla her gün bir alt sokakta yani çöken binada oturan kız kardeşinin evine gidiyordu.
GÜLŞAH ÇÖKMEDEN 10 DAKİKA ÖNCE ÇIKTI
Olay günü okuldan dönen Gülşah, Ecrin ve Eslem Alemdar halasının evine gitti. Ardından baba Erdoğan Alemdar’da kızlarının ardından eve geldi. Evde dede, babaanne, hala bir çok akraba aynı evde akşam yemeği için buluştu. Bir süre sonra Hülya Alemdar, halasının evinden ayrıldı. Üniversiteli genç kızın ayrılmasından 10 dakika sonra 8 katlı bina çöktü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.