Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Kartal’da bulunan Orhantepe Mahallesi’nde çöken 8 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları halen sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Ölen ve yaralananların bir çoğunun Alemdar ailesindendi.

Hayatını kaybedenler arasında yer alan Erdoğan Alemdar, 9 yaşındaki kızı Ecrin ve 12 yaşındaki Eslem Alemdar’la ilgili ortaya çıkan detay yürekleri incitti.

BİR ÜST SOKAKTA OTURUYORLARDI



Mali müşavir olan Erdoğan Alemdar(48) 4 kız babasıydı. Kızların en büyüğü evlenmiş ve Suudi Arabistan’ta yaşıyordu. Anne hem kızını hemde Ümre yapmak için bir süre önce Arabistan’a gitmişti. Bunun üzerine Erdoğan Alemdar ve Üniversite’ye giden kızı Gülşah, 9 yaşındaki Ecrin ve 12 yaşındaki Eslem adlı kızlarıyla her gün bir alt sokakta yani çöken binada oturan kız kardeşinin evine gidiyordu.

GÜLŞAH ÇÖKMEDEN 10 DAKİKA ÖNCE ÇIKTI



Olay günü okuldan dönen Gülşah, Ecrin ve Eslem Alemdar halasının evine gitti. Ardından baba Erdoğan Alemdar’da kızlarının ardından eve geldi. Evde dede, babaanne, hala bir çok akraba aynı evde akşam yemeği için buluştu. Bir süre sonra Hülya Alemdar, halasının evinden ayrıldı. Üniversiteli genç kızın ayrılmasından 10 dakika sonra 8 katlı bina çöktü.

Yaşanan bu korkunç olaydan sonra, yapılan çalışmalarda 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılanlar arasında baba Alemdar ve 9 ile 12 yaşındaki kızları da vardı. Baba ve 2 kızının cansız bedenine ulaşıldığında, görevliler yürekleri dağlayan bir görüntüyle karşılaştı. Baba ve iki kızının birbirlerine sıkı sıkı sarılıp kenetlendiği görülmüştü.Olayın yaşandığı sırada Arabistan’da olan anne, ilk uçakla hemen geldi. Eşi ve iki çocuğunu kaybettiğini öğrenen anne fenalaştı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bir çoğunun Alemdar ailesinden oldukları belirtiliyor.