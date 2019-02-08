Soylu: Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 47'nci saatteyiz. Çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir. AFAD'ın yönlendirmesiyle itfaiye, UMKE, 112 sağlık ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar aynı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar 14 kişiyi kaybettik, 14 vatandaşımızı da sağ çıkarabildik" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu Kartal'da çöken binaya ilişkin son bilgileri verdi.

Soylu şunları söyledi:

"Dün akşam saat 11.00'de kayıp sayımız 11'di. O saatten sonra 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağ kurtulamadılar. Hafif yağmurun herhangi bir yavaşlatıcı engeli söz konusu değil. 14 yaralımızın durumu iyi. Göçük altında kalanları sağ salim şekilde çıkarmayı umut ediyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, da "Bakanlığımızla koordineli şekilde tüm ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

BİNANIN ÇÖKME NEDENİ

Bakan Soylu, binanın çökme nedeniyle ilgili olarak, "Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız geniş kapsamlı bir soruşturma yapıyor. Şu anda ne söyleniyorsa doğru değil. Binanın yapım anına, kim tarafından nasıl yapıldığı yönünde söylenenler var. Kolonların kesilmesi ve diğerlerinin tevatür olduğunu, netleşmiş bilgilerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak açıklamaya kadar itibar edilmemesi gerekir. Biz net olmayan hiçbir bilgiyi paylaşmıyoruz. Bu olayın müsebbibi kimse cezasını bulacaktır" dedi.