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Haberler Gündem İstanbul Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü
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Tophane Parkı’nda iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü

İstanbul'u etkisi altına alan kar beraberinde getirdiği birçok olumsuzluklara meydan kavgası da eklendi. Kendi aralarında eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yerini tekme-tokatlı kavgaya bıraktı. Bununla da kalınmadı. Grubun içindeki bir şahıs silahını çıkararak karşısındaki kişilere ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü
Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü
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İHA

Tophane Parkı’nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri silahla ateş açan saldırganla birlikte toplamda 4 kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı.

Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI VE 3 KİŞİYİ YAKALADI

Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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