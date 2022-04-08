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Haberler Televizyon Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi hangi şehirde çekiliyor, Uluçınar Hastanesi nerede?
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Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?

Kasaba Doktoru dizisi çekim mekanları yayınlanacak ilk bölümle beraber araştırılıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kasaba Doktoru dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanan Kasaba Doktoru dizisinin başrollerini Hazal Subaşı ve Ozan Akbaba paylaşıyor. İşte Kasaba Doktoru çekim mekanları hakkında...

Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi hangi şehirde çekiliyor, Uluçınar Hastanesi nerede?

Kasaba Doktoru, usta oyuncularıyla genç ve yetenekli isimleri buluşturan oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği Kasaba Doktoru dizisinin senaryosunu ise İlker Aslan ve Barış Erdoğan kaleme alıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisi çekim mekanı hakkında...

KASABA DOKTORU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kasaba Doktoru dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Ancak henüz hangi hastanede çekildiği ya da hastane sahnelerinin plato olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

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