Her hafta cuma akşamı yayınlanan Kasaba Doktoru 13. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Kendi günü ve kendi saatinde yeni sezonuna bu akşam başlıyor. Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün oturuyor. İşte Kasaba Doktoru dizisi 14. son bölüm izleme hakkında merak edilenler...