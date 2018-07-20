Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; operasyon kapsamında Ali Kasap gözaltına alınmış, Aydın Kasap ise kaçmıştı. Ancak daha sonra yakalanan Aydın Kasap ve kardeşi de tutuklandı. 2 kardeşin yaklaşık 19 yıl önce İstanbul’da gruba katıldığı ve örgüte yüklü miktarda finansman sağladığı ileri sürüldü.

VERGİ REKORTMENİ OLMUŞ

Ali Kasap 19 yıldan bu yana Adnan Oktar’la tanıştığı belirlendi. İnşaat yüksek mühendisi Ali Kasap’ın ticaret hayatına başladığı Antalya’da kısa sürede vergi rekortmenliğinde birinci olduğu, ’Türkiye’nin en genç vergi şampiyonu iş insanı’ unvanını kazandığı bilgisi özgeçmişinde yer alıyor. Çin’de granit üretimi yapan Ali Kasap’ın İstanbul’da ithalat ve ihracat işleri de yaptığı belirtiliyor. 19 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer aldığı belirtilen Aydın Kasap’ın Antalya’da vergi rekortmeni olan aile şirketi ’Kasap İnşaat’ta başladığı iş hayatını kendisine ait İstanbul merkezli ihracat ve ithalat firmasında sürdürüyordu. Kasap’ın ayrıca yurt içi ve yurt dışında da yatırımları bulunuyor.

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