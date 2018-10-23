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Kaşıkçı soruşturması Sultangazi'deki otoparkta devam ediyor!

Son dakika! Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten olay yeri inceleme ekipleri Sultangazi'de Suudi konsolosluğuna ait bir aracın bulunduğu kapalı otoparka geldi. Suudi yetkililerin de olay yerine gelmesinin beklendiği bildirildi

23.10.2018 - 16:36 | Güncelleme: AA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Sultangazi'de park edilmiş halde bulunan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçta inceleme yapmak üzere olay yeri inceleme ekipleri ve Suudi heyet otoparka geldi.

AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlü ekipleri, dün Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park halinde olduğunu belirledi.

Ekipler, Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan inceleme yapmak üzere izin talebinde bulundu.

Alınan izinlerin ardından olay yeri inceleme ekipleri, otoparka geldi.

Öte yandan, Suudi yetkililerin de olay yerine gelmesinin beklendiği bildirildi.

Polis ekiplerinin otopark ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ederken, çok sayıda basın mensubu da çalışmaları takip etti.

Söz konusu otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün, aracı daha önce de aynı yere park ettiği belirlenmişti.

Bu kapsamda otoparkın kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını tespit etmişti.

 

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