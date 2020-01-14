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HaberlerParaKasım ayı ciro endeksleri açıklandı

Toplam ciro endeksi Kasım 2019'da yıllık yüzde 14,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Kasım 2019'a ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artış gösterdi

ciro endeksleri

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2019 yılı Kasım ayında yıllık %14,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi 2019 yılı Kasım ayında yıllık %10,1, inşaat ciro endeksi %2,6, ticaret ciro endeksi %20,1 ve hizmet ciro endeksi %14,9 arttı.

Toplam ciro yıllık değişim oranı (%),Kasım 2019

Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (%),Kasım 2019

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 0.3 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2019 yılı Kasım ayında aylık %0,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi, 2019 yılı Kasım ayında aylık %0,2 azalırken, inşaat ciro endeksi %4,5, ticaret ciro endeksi %0,2 ve hizmet ciro endeksi %0,2 arttı.

Toplam ciro aylık değişim oranı (%),Kasım 2019
 

 

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