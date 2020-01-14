Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2019 yılı Kasım ayında yıllık %14,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi 2019 yılı Kasım ayında yıllık %10,1, inşaat ciro endeksi %2,6, ticaret ciro endeksi %20,1 ve hizmet ciro endeksi %14,9 arttı.
Toplam ciro yıllık değişim oranı (%),Kasım 2019
Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (%),Kasım 2019
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 0.3 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2019 yılı Kasım ayında aylık %0,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi, 2019 yılı Kasım ayında aylık %0,2 azalırken, inşaat ciro endeksi %4,5, ticaret ciro endeksi %0,2 ve hizmet ciro endeksi %0,2 arttı.
Toplam ciro aylık değişim oranı (%),Kasım 2019
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