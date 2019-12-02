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Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı TEFE TÜFE oranları nedir?

Kasım ayı enflasyon oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları, emekli, memur zam oranı ve kira artış oranı (TEFE TÜFE) belli oluyor. İşte, Kasım ayı enflasyon oranlarıyla ilgili detaylar...

Kasım ayı enflasyon oranı

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emekli, memur zam oranı ve kira artış oranı belli oluyor. Öte yandan Kasım ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı. İşte ayrıntılar haberimizde...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık Salı günü açıklanacak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE),yüzde 0,75 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi,14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,24, en yüksek yüzde 0,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlendi.

Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 10,70, en yükseği yüzde 12,52 oldu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,75) göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Enflasyon ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 artış göstermişti.

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