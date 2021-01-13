HABERTURK.COM

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %11,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,8, otomotiv yakıtı satışları %7,5 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2.2 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,3, otomotiv yakıtı satışları %1,7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %1,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 26.1 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %28,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %32,2, otomotiv yakıtı satışları %5,7 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 3.7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,5, otomotiv yakıtı satışları %1,3 arttı.