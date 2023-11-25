Haberler Gündem Kasım enflasyonu beklenti anketi açıklandı! TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Kasım ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. İşte 2023 Kasım ayı enflasyon oranı hakkında merak edilen bilgiler... Habertürk Giriş: 25.11.2023 - 23:03 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:03 facebook

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"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni aya girilmesine kısa bir zaman kala gündeme geldi. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde ise yüzde 67,23 oldu. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında detaylar...

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KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.