Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon oranı ekonomiyi yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. TÜİK 2022 enflasyon oranını açıkladıktan sonra aylık ve yıllık bazda görülen enflasyonu duyuracak. Memur ve emekli zam oranını doğrudan etkileyen enflasyon oranı için gözler TÜİK'in kasım ayı açıklamasına çevrildi. Peki, enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABONE OL
  • Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları

    Ekonomik gelişmeleri yakından takip edenler için kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olacağı tarih gündeme geldi. Birçok kalemde ekonomiye yön veren enflasyon oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Memur ve emekli zam oranı gündemde sıcaklığını korurken kasım ve aralık aylarında görülen enflasyonun da açıklanmasının akabinde yapılacak zam oranları netlik kazanacak. Peki, enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları
  • Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları

    KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

    Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.
  • Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları

    EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

    TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

     
  • Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları

    EYLÜL ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

    TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.
  • Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları

    AĞUSTOSTA ENFLASYON NE KADAR OLDU?

    Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.
  • Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları

    TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.
  • Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları

    ABD’DE ENFLASYON ORANI KAÇ?

    ABD'de Eylül'de enflasyon aylık yüzde 0,4 arttı. ABD'de yıllık manşet enflasyon %8,1 beklentiye karşın %8,2 açıklanırken, yıllık çekirdek enflasyon Eylül'de %6,5 beklentiye karşın %6,6 açıklandı Aylık çekirdek tüfe ise Eylülde 0,4% beklentiye karşın %0,6 açıklandı.
  • Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları

    ABD eylül ayı enflasyon verileri şöyle:

    Gerçekleşen: Aylık %0,4 (yıllık %8,2)

    Beklenti: Aylık %0,2 (yıllık %8,1)

    Önceki: Aylık %0,1 (yıllık %8,3)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.