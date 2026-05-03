Kasımpaşa: 1 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 21:55 Güncelleme:
Kasımpaşa'nın golünü 2. dakikada Adrian Benedyczak kaydederken; konuk takım bu gole 23. dakikada Daniel Agyei ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 32 puana yükseldi. 7 maçtır kazanamayan Kocaelispor ise 37 puana ulaştı.
Ligin 33. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
