STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Mert Güzenge
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS MAX 1
KASIMPAŞA: Erdem, Hadergjonaj, Brecka, Bruma, Feyzi, Aabid, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Fall, Umut
YEDEKLER: Harun, Yunus Emre, Harun Akaydın, Berat, Travnik, Tunay, Ahmet, Mabil
TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu
ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Bahadır, Doğukan, Haji, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.
YEDEKLER: Ataberk, Floranus, Nuri, Kudriashov, Ufuk, Ghacha, Gökdeniz, Sinan, Hakan, Veysel.
TEKNİK SORUMLU: Alfons Groenendijk
Ligde oynadığı son 9 müsabakada 7 galibiyet elde eden Kasımpaşa, 50 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 14 maçtır mağlup olmayan Fraport TAV Antalyaspor ise hanesine yazdırdığı 55 puanla 8. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.
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