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Kasımpaşa - Beşiktaş (CANLI YAYIN)

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Lider Beşiktaş, takipçisi Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olmasının ardından farkı açmak istiyor. Paşa ise yeni teknik direktörü Şenol Can ile çıkışa geçmeyi hedefliyor... İki takımın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynadığı son 5 maçın 3'ünü Kasımpaşa, 1'ini Beşiktaş kazanırken, 1 maç berabere bitti

Kasımpaşa - Beşiktaş CANLI YAYIN | Kasımpaşa ve BJK maşı saat kaçta?


19' Aytaç Kara

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 19:00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: BeIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Rosier, Ljajic, N'Koudou, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

MAÇTAN NOTLAR

Ligde son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Milli maç arasında teknik direktör Şenol Can'ı takımın başına getiren Kasımpaşa ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.

KARTAL SON 8 MAÇTA 20 PUAN TOPLADI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan elde etti. Süper Lig'in 22. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, üst üste 2 maçtaki puan kayıplarının ardından İttifak Holding Konyaspor (1-0),Gençlerbirliği (3-0),Yukatel Denizlispor (3-0),Yeni Malatyaspor (1-0),Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, 31. haftadaki derbi maçta ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

EKSİKLERDEN DOLAYI SIKINTILI

Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları bulunuyor. Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmıştı. Fenerbahçe ile oynanan maçta sol ayak bileğine darbe alan ve o bölgede ağrı oluşan Bernard Mensah'ın ise ayak bileğinde oluşan ödemin henüz geçmediği açıklandı. Bosna Hersek 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ajdin Hasic'e de ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tanısı konuldu.

Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de karantina süreci nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.

GHEZZAL DA CEZALI

Fenerbahçe ile oynanan maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal da Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak. Bu sezon Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Ghezzal, cezasını 32. hafta mücadelesinde çekecek.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

SON 5 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Lacivert-beyazlı takım, bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalırken, Göztepe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.

36. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 35 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 77 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ SON 5 DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabilirken, 3 yenilgi ve bir de beraberlikle sahadan ayrıldı. Kasımpaşa'ya 2015-2016 sezonunda dış sahada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon da aynı skorla sahadan ayrıldı. 2017-2018'de rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 2018-2019'da ise Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek bu şansızlığını kırdı.

SON 11 MAÇ GOLLÜ

İki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 11 maçta üç ve üzerinde gol atıldı. Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 11 maçta toplam 47 gol kaydedildi.

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