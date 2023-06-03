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Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de ikincilik için Fenerbahçe ile yarışan Beşiktaş, 37. haftada Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar mücadeleden zaferle ayrılıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Zorlu maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i belirledi. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Kasımpaşa-Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    COLLEY CEZALI, ONUR SAKAT

    Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley karşılaşmada görev yapamayacak. Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor. Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA

    Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MERT GÜNOK
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ROSIER
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    WELINTON
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    SAISS
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MASUAKU
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    AMIR HADZIAHMETOVIC
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    SALİH UÇAN
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GEDSON FERNANDES
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    REDMOND
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    CENK TOSUN
  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ABOUBAKAR

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