Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, 17. haftada konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yendi! Galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Sadiku, 45 ve 75. dakikada (penaltı) Diagne ve 83. dakikada Pavelka kaydetti. Bu sezon Avrupa Kupalarını hedefleyen Mustafa Denizli yönetimindeki Paşa bu sonucun ardından 29 puana yükseldi. Öte yandan Lacivert-Beyazlılar evindeki son 4 maçı kaybetmedi.

Öte yandan farklı galibiyet sonrası Kasımpaşa'da büyük coşku yaşanıyor. Lacivert-Beyazlılar, Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasında büyük sevinç yaşarken, zafer pozu verdiler.

EVİNE YİNE YENİLMEDİ

Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı.

Lacivert-beyazlı takım, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 4 maçta Beşiktaş'a karşı 3 galibiyet ve bir beraberlik aldı. 2015-2016 ve 2016-2017'deki karşılaşmaları aynı sonuçla 2-1 kazanan Kasımpaşa, bu sezon ise 4-1 galip geldi. Lacivert-beyazlı takım, geçen sezonki müsabakayı ise 2-2 tamamlandı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in yarısını 9 galibiyet, 2 yenilgi ve 6 yenilgi sonunda 29 puanla tamamladı.

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