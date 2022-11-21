Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi

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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! -Spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada Selçuk İnan'la anlaşma sağlandığı ve 37 yaşındaki genç teknik adam için salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız, Teknik Sorumluluk görevi için Selçuk İnan ile anlaşmaya varmıştır. İnan için düzenlenecek imza töreni, yarın (22 Kasım Salı) saat 14:30'da Kemerburgaz Turgay Ciner Tesislerimizde gerçekleştirilecektir."

Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da Eylül 2020-Ocak 2022 arasında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.