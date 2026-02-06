Habertürk
        Kasımpaşa'dan gençlik aşısı: 3 isimle sözleşme imzalandı! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan gençlik aşısı: 3 isimle sözleşme imzalandı!

        Kasımpaşa, Altınordu FK'dan Burak Gültekin (2006), Queens Park Rangers FC'den Mehmet Burak Reçber (2007) ve FC Shkupi'den Ahmet Kaan Öztürk (2007) ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 18:39 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:40
        Kasımpaşa'dan gençlik aşısı!
        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transferin son gününde 3 oyuncuya birden imza attırdı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Altınordu forması giyen Burak Gültekin, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında oynayan Mehmet Burak Reçber ve FC Shkupi'den Ahmet Kaan Öztürk'le sözleşme imzalandı.

        Kulübün Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yeni transferlere Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı eşlik etti.

        Kasımpaşa, yapılan transferleri, "Kendilerini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atan genç futbolcularımıza, armamız altında başarılar dileriz. Hoş geldiniz çocuklar!" ifadeleriyle duyurdu.

