Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan transfer şov geldi. Lacivert-beyazlılar; Kevin Varga, Yasin Dülger, Feyzi Yıldırım ve Alan Lima Carius'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Lacivert-beyazlılar; Macaristan ligi ekiplerinden Debreceni takımında formasını giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga 3+1 yıllık, geçen sezon Nevşehir Belediyespor'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Dülger ile 3 yıllık, son olarak Eskişehirspor’da görev yapan sağ bek oyuncusu Mehmet Feyzi Yıldırım’la 3 yıllık, Avusturya ekibi St. Pölten formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Carius ile ise 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenlerinde Kasımpaşa Sportif Direktörü Emir Saraç da hazır bulundu.
KEVIN VARGA
Doğum tarihi: 30 Mart 1996
Doğum yeri: Karcag / Macaristan
Boy: 1,78 m
Uyruk: Macaristan
Mevki: Sol Kanat - Forvet
Ayak: Sağ ayak
Kevin Varga, geçtiğimiz sezon forma giydiği 36 maçta 6 gol, 15 asistlik performans göstermişti.
MEHMET FEYZİ YILDIRIM
Doğum tarihi: 23 Ocak 1996
Doğum yeri: Eskişehir
Boy: 1,75 m
Uyruk: Türkiye
Mevki: Sağ bek
Ayak: Sağ ayak
Mehmet Feyzi Yıldırım, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de forma giydiği 21 maçta 2 gol kaydetti.
YASİN DÜLGER
Doğum tarihi: 25 Ekim 1995
Doğum yeri: Samsun
Boy: 1,78 m
Uyruk: Türkiye
Mevki: Sol kanat - 10 numara
Ayak: Sol
Mehmet Feyzi Yıldırım, geçtiğimiz sezon 3. Lig'de forma giydiği 17 maçta 1 gol kaydetti.
ALAN LIMA CARIUS
Doğum tarihi: 4 Nisan 1997
Doğum yeri: Paty do Alferes (Brezilya)
Boy: 1,75 m
Uyruk: Brezilya
Mevki: 10 numara
Alan, geçtiğimiz sezon Avusturya Bundesliga'da forma giydiği 13 maçta 2 gol kaydetti.
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