Kasımpaşa Spor Kulübü'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

GÜVENMİYORUZ!

Sistematik olarak yapılan hakem hatalarından sadece Kasımpaşa Kulübü değil, tüm kulüpler şikayet eder hale gelmiştir. Hakemlik müessesine karşı güven duygusu kalmamıştır. Adaletsiz yönetimden her takım neredeyse her maç sonrasında şikayet etmektedir.

Hiçbir takımın kayrılmadan-kollanmadan cezalandırılmadan adil ve eşit şartlar altında geçmesini dilediğimiz bir sezondan yanayız.

Bir süredir takımımıza karşı yapılan hatalar ve takınılan tutum son olarak Hatayspor maçında da kendini göstermiştir. Hatayspor müsabakasında, Fode Koita’ya yapılan taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından net bir penaltı olduğu görülen pozisyona dahi gerek hakemin gerek ise VAR hakemlerinin müdahale etmemesi kötü niyetlerinin en net göstergelerinden bir tanesi olmuştur. Bir ikincisi ise 90+7'de yediğimiz gol öncesinde olmayan bir faulün üretilmesi artık bardağı taşıran son damla olmuştur.

Bu durumu çözecek tek yetkili kurum Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Çözüm için ne yapılacaksa daha fazla vakit kaybetmeden harekete geçilmelidir. Bu çarpık düzenin değişmesi için hiç zaman kaybedilmemelidir.

Zira tüm kulüplerin güven ve adalet duygularının bu denli zedelenmesi, Türk futbolunu karanlık bir yola itmeye devam edecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu gidişata “DUR” dememesi halinde farklı aksiyonları gündeme alacağımızın bilinmesini isteriz.

Kasımpaşa Spor Kulübü"

NE OLDU?