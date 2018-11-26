12 | 16

Diagne, Spor Toto Süper Lig'de 13 haftalık bölümde toplam 12 gol atan Fenerbahçe'yi de bu alanda geçti. Ligde 14 kez fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, bu alanda Kayserispor (10), Aytemiz Alanyaspor (11) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da (11) geride bıraktı.