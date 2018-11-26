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Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor

26.11.2018 - 13:05 | Güncelleme:

Süper Lig'deki 13 haftalık periyotta 14 gol atan lacivert-beyazlı futbolcu Diagne, takımını zirve yarışında tutuyor! 27 yaşındaki Senegalli santrfor, Kasımpaşa'nın bu sezon ligde kaydettiği gollerin yüzde 48,2'sine imza attı. Son gol sevincini ise maskeyle kutladı!

  • 1 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu Mbaye Diagne, attığı gollerle takımını Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında tutuyor.

  • 2 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Diagne, Spor Toto Süper Lig'deki 13 haftalık periyotta attığı 14 golle takımını sırtlıyor.

  • 3 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Lacivert-beyazlı takımın Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, takımının sahadan 3 puanla ayrılmasında başrol oynadı. Öte yandan Diagne, son gol sevincini ise çok sevdiği maskesiyle kutladı...

  • 4 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Ligde 25 puanla ikinci sırada bulunan Kasımpaşa'da, Diagne'nin sezon başından bu yana gösterdiği performans dikkati çekiyor.

  • 5 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor.

  • 6 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Bu hafta rakip fileleri 2 kez havalandıran Diagne, Süper Lig'deki gol sayısını 14'e çıkararak kariyerindeki en skorer sezona ulaştı.

  • 7 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Senegalli futbolcu, kariyerinde bir sezonda en fazla golü yine Kasımpaşa formasıyla atmıştı. Diagne, geçen sezon ligin ikinci yarısında 17 mücadelede 12 kez ağları havalandırmıştı.

  • 8 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Kasımpaşa'nın bu sezon attığı gollerin yüzde 48,2'sinde Diagne'nin imzası bulunuyor. Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı ekibin bu sezon ligde attığı 29 golün 14'ünü attı.

  • 9 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a ikişer gol atan Diagne, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'a ise birer gol kaydetti.

  • 10 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Ligde gol krallığı sıralamasında açık ara zirvede yer alan Mbaye Diagne, 14 golün 5'ine ise penaltı vuruşu sonucu ulaştı.

  • 11 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Kasımpaşa, Diagne'nin skor tabelasını değiştirdiği 10 maçın 7'sinde sahadan galip ayrıldı. Lacivert-beyazlı takım, Senegalli oyuncunun fileleri havalandırdığı müsabakalarda 7 galibiyetin yanı sıra 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

  • 12 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Diagne, Spor Toto Süper Lig'de 13 haftalık bölümde toplam 12 gol atan Fenerbahçe'yi de bu alanda geçti. Ligde 14 kez fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, bu alanda Kayserispor (10), Aytemiz Alanyaspor (11) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da (11) geride bıraktı.

  • 13 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Mbaye Diagne, Bursaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla da aynı gol sayısına ulaştı. Bu sezon 13 maça 14 gol sığdıran Diagne, Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) gol krallarının önünde bulunuyor.

     

  • 14 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Avrupa'nın 5 büyük liginin en skorer oyuncuları sıralamasında Diagne'yi, 11'er golle Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile Nanteslı futbolcu Emiliano Sala takip etti.

  • 15 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    La Liga'dan Lionel Messi ile Luis Suarez (Barcelona), Serie A'dan Cristiano Ronaldo (Juventus), Krzysztof Piatek (Genoa), Bundesliga'dan Sebastien Haller ile Luko Jovic (Eintracht Frankfurt) ve Paco Alcacer (Borussia Dortmund) ise 9'ar gol kaydetti. 

  • 16 Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    Premier Lig'de ise Sergio Agüero (Manchester City) ile Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 8'er kez fileleri havalandırdı.

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