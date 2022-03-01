29' Spajic'in Rossi'ye müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Faul yok.

Deniz Çoban: Oyuncunun düşüşü nedeniyle rahat bıraktı algısı vardı bende. Sağ ayağa takılıyor Rossi. Bu bir faul bence. Umut vaad eden atak ama bariz gol şansı yok. Kademesinde bir arkadaşı var. Faul ve sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Yukarıdan ihlal yok, zeminde ihlal var. Faul ve sarı kart verilmeliydi. Rossi'nin ayağına yaptığı hamle iyi niyetli değil.