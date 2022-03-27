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Süper Lig'de Kasımpaşa fırtınası... 17. haftada sahasındaki 3-1'lik Sivasspor yenilgisi sonrasında teknik direktör Hakan Kutlu'yla yollarını ayıran Paşa, Sami Uğurlu yönetiminde adeta şov yapıyor.

İstanbul temsilcisi, Sami Uğurlu yönetiminde ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligde 17. haftada 11 puanla 20. sırada bulunan Kasımpaşa, son 13 haftadaki 39 puanın 27'sini topladı, 38 puanla puan tablosunda da 13. sıraya kadar tırmandı. 18 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Paşa, Sami Uğurlu sonrasında müthiş bir çıkış yakaladı ve Uğurlu yönetiminde 2.08'lik maç başı puan ortalaması yakaladı.

Öte yandan lacivert-beyazlılar bu periyotta bir ilke imza attı. Kasımpaşa tarihinde ilk kez 6 resmi maçı (5 lig, 1 kupa) üst üste kazanarak rekor kırdı. Lacivert-beyazlılar 13 haftalık süreçte 5 ve 3 maçlık galibiyet serilerine imza atarken, başarılı performans lig istatistiklerine de yansıdı.

SAMİ UĞURLU YÖNETİMİNDEKİ KASIMPAŞA

Kasımpaşa - Altay: 2-0

Kasımpaşa - Hatayspor: 3-1

Giresunspor - Kasımpaşa: 0-2

Galatasaray - Kasımpaşa: 1-3

Kasımpaşa - Kayserispor: 3-1

Trabzonspor - Kasımpaşa: 1-0

Kasımpaşa - Alanyaspor: 2-2

Konyaspor - Kasımpaşa: 4-4

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-2

Göztepe - Kasımpaşa: 2-3

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 3-1

Yeni Malatya - Kasımpaşa: 0-2

(13 maç 8 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet 27 puan)

LİGİN İKİNCİ YARISINDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN İKİNCİ TAKIM

Kasımpaşa, Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan topladı. İkinci yarıda 2.09'luk puan ortalaması yakalayan Lacivert-beyazlılar, ligin ikinci yarısındaki puan tablosunda lider Trabzonspor'un (24) ardından ikinci sırada yer aldı. Öte yandan İstanbul temsilcisi attığı 26 golle Alanyaspor ile birlikte ligin ikinci yarısındaki en çok gol atan takım olmayı başardı.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI PUAN TABLOSU

İLK 5

Trabzonspor - 24 puan

Kasımpaşa - 23 puan

Alanyaspor - 21 puan

Fenerbahçe - 21 puan

Antalyaspor - 19 puan

BİRÇOK ALANDA LİG LİDERİ

Kasımpaşa hızlı koşulan mesafe ve atılan sprint sayısında da ligin zirvesinde yer alıyor. Hızlı koşulan mesafede lig ortalaması 8 bin 226 metre iken Kasımpaşa 9 bin 134 metre ile bu alanda ilk sırada bulunuyor.

Sprint mesafesinde lig ortalaması bin 716 metre iken Kasımpaşa 2 bin 180 metrelik ortalama tutturdu ve bu alanda da zirveyi kaptı.

Paşa ayrıca 30. hafta itibarıyla takım presi ve en çok pozisyona giren takımlar arasında yer aldı. Geride kalan haftalarda 405 pozisyon bulan lacivert-beyazlılar bu alanda altıncı sıraya yükseldi.

DEVRE ARASI TRANSFERLERİ FARK YARATTI

Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı oyuncular da lige damga vurdu. Mamadou Fall, Jackson Muleka ve Awer Mabil; ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinin kaydettiği 26 golün 12'sine katkıda bulundu ve Paşa'nın yakaladığı çıkışın da adeta mimarları oldu.

MULEKA PAŞA

Jackson Muleka attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 22 yaşındaki futbolcu, oynadığı 6 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Kongolu oyuncu, toplam 346 dakikada forma giydi ve her 49 dakikada 1 gole doğrudan katkı sağladı.

İstanbul temsilcisinin diğer bir devre arası transferi Awer Mabil de takıma kısa sürede uyum sağladı. Kenyalı yıldız forma giydiği 5 karşılaşmada 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Devre arasında Charleroi'dan bonservisiyle transfer edilen Mamadou Fall ise kanatlarda oldukça etkili bir futbol sergiliyor. 2 kez gol sevinci yaşayan Senegalli oyuncu, süratli oyun tarzıyla ön plana çıkıyor.

UMUT BOZOK ATIYOR, ATTIRIYOR

Kasımpaşa'da Umut Bozok attığı ve attırdığı gollerle dikkati çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi; Kasımpaşa'nın bu sezon attığı 45 golün 21'ine doğrudan katkı sağladı.

Umut Bozok, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında ise ikinci sırada bulunurken, başarılı performansıyla A Milli Takım'dan davet aldı.

Öte yandan Umut Bozok, Trabzonspor'dan Nwakaeme ile birlikte ligde en fazla gole katkı yapan iki oyuncudan birisi olmayı başardı.