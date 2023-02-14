Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat deprem anında yaşadıklarını anlattı: Cehennemden çıktık!

Erdem Canpolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hatay'daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık. Bizim yaşadıklarımızdan daha kötü şeyler de olabilirdi. Cehennemdi. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum. Otel çökebilirdi. Buradan çok çabuk gitmem gerektiğini biliyordum. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim."