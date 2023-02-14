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Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat deprem anında yaşadıklarını anlattı: Cehennemden çıktık!

Kasımpaşa forması giyen kaleci Erdem Canpolat, Alman basınına verdiği röportajda deprem anında yaşadıklarını anlattı. Büyük felaket sırasında takımla birlikte Hatay'da bulunan 21 yaşındaki genç file bekçisi, otel değişikliği sayesinde hayatta kaldıklarını söyledi.

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  • Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat deprem anında yaşadıklarını anlattı: Cehennemden çıktık!

    Kasımpaşa'nın genç kalecisi Erdem Canpolat, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından yaşadıklarını Alman basınına anlattı. 21 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor maçının ardından yaptıkları otel değişikliği sayesinde hayatta kaldıklarını söyledi.
  • Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat deprem anında yaşadıklarını anlattı: Cehennemden çıktık!

    Erdem Canpolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    "Hatay'daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık. Bizim yaşadıklarımızdan daha kötü şeyler de olabilirdi. Cehennemdi. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum. Otel çökebilirdi. Buradan çok çabuk gitmem gerektiğini biliyordum. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim."

     
  • Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat deprem anında yaşadıklarını anlattı: Cehennemden çıktık!

    "OTEL BİR LABİRENT GİBİYDİ"

     "Koridorda diğer oyuncularla karşılaştım. Sordular: Bu nedir? Buradan canlı çıkabilir miyiz? Otel bir labirent gibiydi. Ancak bir süre sonra yola çıkmayı başardık. Aniden otelin tekrar sallandığını gördük. Çoğumuz şoktaydık. Ancak sığınak artçı şoka dayandı. Yavaş yavaş diğer ekip üyeleri, eğitmenler ve süpervizörler de oteli terk etmeyi başardı. Birçoğu saatler veya dizüstü bilgisayarlar gibi değerli eşyalarını geride bıraktı"
  • Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat deprem anında yaşadıklarını anlattı: Cehennemden çıktık!

    "TAM BİR ÇILGINLIKTI"

    "Eve erken yolculuk hemen organize edildi. Takım otobüsü bizi havaalanına götürdü, kulüp başkanı özel bir uçakla İstanbul'a dönüş ayarlamıştı. Havalimanına giderken yıkılmış evler gördük. Tam bir çılgınlıktı. Allah'a şükür cehennemden zamanında çıkmayı başardık"

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