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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK maçı CANLI YAYIN

        Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol SK'yı konuk ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:15
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan

        HAKEM: Mehmet Ali Özer

        SAAT: 13.00

        YAYIN: A Spor

        KASIMPAŞA: Ali Emre, Saddıki, Omeruo, Taylan, Yasin, Gökhan, Gomis, Selim, Erdem, Ngoy, Da Costa

        YEDEKLER: Murat Can, Duhan, Adnan Aktaş, Sadık, Hasan Emre, Ben Ouannes, Hajradinovic, Emirhan Yiğit, Sinan Alkaş, Sarp Yavrucu

        TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu

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        KIRŞEHİR FUTBOL SK: Sefa Mücahid, Hüseyin, Muhammet Serdar, Ümit Can, Gökay Güney, Nurullah, Tolga Şahin, Mert Özyıldırım, Furkan Tütüncü, Hüseyin Ekici, Abdulkadir Kuzey

        YEDEKLER: Kadem Burak Yaşar, Cihat Aktaş, Mert Korkmaz, Cerem Talha Dinçer, Hüseyin Can Öztürk, Fatih Üge, Sergen Yatağan, Gökdeniz Varol, Güneş Güventürk, Yavuz Selim Toprak

        TEKNİK SORUMLU: Ekrem Al

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı devam ediyor... Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat 4. eleme turunda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol SK'yıSK'yı konuk ediyor. Kupanın 4. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

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