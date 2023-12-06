Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK maçı CANLI YAYIN
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol SK'yı konuk ediyor
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Mehmet Ali Özer
SAAT: 13.00
YAYIN: A Spor
KASIMPAŞA: Ali Emre, Saddıki, Omeruo, Taylan, Yasin, Gökhan, Gomis, Selim, Erdem, Ngoy, Da Costa
YEDEKLER: Murat Can, Duhan, Adnan Aktaş, Sadık, Hasan Emre, Ben Ouannes, Hajradinovic, Emirhan Yiğit, Sinan Alkaş, Sarp Yavrucu
TEKNİK SORUMLU: Sami UğurluMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
KIRŞEHİR FUTBOL SK: Sefa Mücahid, Hüseyin, Muhammet Serdar, Ümit Can, Gökay Güney, Nurullah, Tolga Şahin, Mert Özyıldırım, Furkan Tütüncü, Hüseyin Ekici, Abdulkadir Kuzey
YEDEKLER: Kadem Burak Yaşar, Cihat Aktaş, Mert Korkmaz, Cerem Talha Dinçer, Hüseyin Can Öztürk, Fatih Üge, Sergen Yatağan, Gökdeniz Varol, Güneş Güventürk, Yavuz Selim Toprak
TEKNİK SORUMLU: Ekrem Al
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı devam ediyor... Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat 4. eleme turunda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol SK'yıSK'yı konuk ediyor. Kupanın 4. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.