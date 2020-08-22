Kasımpaşa Kulübü'nden açıklama

Geçtiğimiz günlerde, "Türk futboluna tam destek" diyerek bir açıklama yayınlayan Kasımpaşa Kulübü; Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a, Mame Thiam'ın ise Fenerbahçe'ye transferlerinin bedelsiz olarak gerçekleştiğini, Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek adına Ciner Medya Grubu kanallarında sınırsız ve bedelsiz reklam desteği verileceğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı arttırarak sürdürme kararı almıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trabzonspor Divan Kurulu, TFF'ye Kasımpaşa'nın oyuncularını Galatasaray ve Fenerbahçe'ye vermesinin usulsüz olduğunu iddia ederek, lisans verilmemesi yönünde başvuruda bulundu. Lacivert-beyazlı kulüp konuyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı.

"Kasımpaşa Kulübü'nden Türk futbol kamuoyuna duyuru;

Görülen lüzum üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmamız gerekmiştir.

Trabzonspor Divan Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğu başvuru, bugünlerde Türk futbolunun en çok ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik sürecine zarar vericidir.

Bilinmelidir ki; Kasımpaşa Kulübü, Türk futboluna hizmet maksadıyla geçtiğimiz dönemlerde şu an Galatasaray forması giyen Adem Büyük'ün Yeni Malatyaspor'a transferini ve kaptanlık pazubendi takan Abdullah Durak'ın Çaykur Rizespor'a transferini de bedelsiz olarak gerçekleştirmiştir.

Mazisinde hiçbir karışık iş olmayan Kasımpaşa, 2015 yılında ise Trabzonspor'un isteği ile Özer Hurmacı'nın transferini bonservis bedeliyle gerçekleştirmiş, futbolcunun daha sonraki süreçte Trabzonspor'dan başka 3-4 farklı kulübe transfer gerçekleştirmesine rağmen Trabzonspor Kulübü, futbolcunun bonservis bedelini zamanında ödeyememiş; kulübümüz, Trabzonspor'un o günkü maddi koşulları sebebiyle transfer bedelini ancak ödeme vadesinden 4 yıl aradan sonra tahsil edebilmiştir.

Bu süreçte Kasımpaşa, bütün kulüplerimize gösterdiği iyi niyeti ve tutumun bir örneğini de Trabzonspor'a göstermiş, Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa maçlarında ülkemizi temsil edebilmesi için gerekli ricalarını geri çevirmemiştir. Kasımpaşa'nın hoşgörüsüne, bu süreç içindeki bütün Trabzonspor başkanları şahittir.

Hatırlatmak isteriz ki; yine bu süreçte Trabzonspor Kulübü'ne iyi niyetli davranmasaydık UEFA lisansını alamayacak ve Avrupa kupalarına katılamayacaklardı.

Ayrıca Özer Hurmacı transferinin, bu sürecinin tüm resmi kayıtları TFF'de mevcuttur.

'Ben değil, biz' diyen kulübümüzün, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı artırarak sürdürme kararı aldığını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Trabzonspor da Trabzon şehri de bizimdir. Kimi yöneticilerin eksik bilgi ve yanlış duyumdan kaynaklandığına inandığımız günlük görüşleri ne Kasımpaşa'yı üzer ne de büyük Trabzonspor'u bağlar.

Bilinmelidir ki; Kasımpaşa, Türk futbolunun hizmetindedir.

Kasımpaşa bütün kulüplerimize aynı mesafede sevgi ve saygı içindedir.

Türk futboluna gönül veren herkese değer verir.

Bütün bunların yanı sıra Kasımpaşa da diğer kulüplere gösterdiği sevgi ve saygıyı kendisi için de bekler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KASIMPAŞA KULÜBÜ YÖNETİM KURULU"