Kasımpaşa'nın yıldızı Aytaç Kara devleri seviyor!
Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısındaki ikinci golüne imza atan Aytaç Kara, dev maçları seviyor. Tecrübeli futbolcu, Paşa formasıyla Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında 10 gol üretti.
Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanında 3-1’lik galibiyete imza atan Aytaç Kara, dev maçları seviyor.
Süper Lig’de Kasımpaşa formasıyla şu ana kadar 137 maça çıkan Aytaç Kara, Lacivert-Beyazlı forma altında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarındaysa 23 kez çıktı.
Paşa’da 9 kez Galatasaray ve 7’şer kez Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına çıkan Kara, bu maçlarda 10 gole katkı yaptı.
31 yaşındaki orta saha, Kasımpaşa formasıyla ligde Galatasaray karşısında 9 maçta 1 gol ve 3 asiste imza attı.
Beşiktaş’a karşı 7 maçta 3 gol 1 asist yapan Aytaç Kara, Fenerbahçe maçlarındaysa 7 maçta 2 asist yaptı.
Devlere karşı toplamda 23 maçta 10 gole katkı yapan 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’a karşı son maçta da sahneye çıkarak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.