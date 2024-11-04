Kasımpaşa'nın yıldızı Aytaç Kara devleri seviyor!

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanında 3-1’lik galibiyete imza atan Aytaç Kara, dev maçları seviyor.

Süper Lig’de Kasımpaşa formasıyla şu ana kadar 137 maça çıkan Aytaç Kara, Lacivert-Beyazlı forma altında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarındaysa 23 kez çıktı.

Paşa’da 9 kez Galatasaray ve 7’şer kez Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına çıkan Kara, bu maçlarda 10 gole katkı yaptı. 31 yaşındaki orta saha, Kasımpaşa formasıyla ligde Galatasaray karşısında 9 maçta 1 gol ve 3 asiste imza attı.