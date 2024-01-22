Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de Kasımpaşa, Pendikspor'a konuk olacak - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de Kasımpaşa, Pendikspor'a konuk olacak

        Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa yarın karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa, Pendik deplasmanında!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 9. sırada yer alan Kasımpaşa, yarın saat 20:00'de Siltaş Yapı Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka Pendik Stadı'nda oynanacak.

        Süper Lig'in geride kalan haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-0 yenen Pendikspor; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.

        Kasımpaşa ise ligde çıktığı maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!