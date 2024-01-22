Süper Lig'de Kasımpaşa, Pendikspor'a konuk olacak
Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa yarın karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 9. sırada yer alan Kasımpaşa, yarın saat 20:00'de Siltaş Yapı Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka Pendik Stadı'nda oynanacak.
Süper Lig'in geride kalan haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-0 yenen Pendikspor; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa ise ligde çıktığı maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla 9. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.