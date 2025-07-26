Kasımpaşa - Pyramids FC: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçında Mısır Ligi temsilcisi Pyramids FC ile karşılaşırken, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
Giriş: 26.07.2025 - 18:03 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:50
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Mısır Ligi temsilcisi Pyramids FC ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı.
Lacivert-beyazlılar, Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan ve HT Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi 1-0 kaybetti.
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