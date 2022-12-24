MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Sarper Barış Saka
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 2
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Sivasspor ile karşılaşıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
Ligde geride kalan 14 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 11 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçı öncesi Leke James, Aaron Appindangoye, Clinton N'Jie ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.
Sivasspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa (Mayıs 2022), Şubat 2014'ten bu yana kırmızı-beyazlıları üst üste 2+ kez mağlup edemiyor (3G).
Kasımpaşa'ya konuk olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Sivasspor (1B 1M), aldığı galibiyetlerin tamamında üçer gol sevinci yaşadı.
Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kasımpaşa (1B 6M), aldığı galibiyetlerde kalesini gole kapattı ancak puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda toplam 22 gol yedi.
YORUMLAR