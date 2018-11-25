Milli ara öncesinde zorlu Bursaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında son dönemin formda takımı Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli zorlu maç öncesinde Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı.
Evkur Yeni Malatyaspor'un formuna dikkat çeken Denizli, "Bu hafta birbirine yakın takımların maçları var. Yani bazı kopmaların yaşanabileceği bir hafta… Malarya’nın 3 maç üst üste kazanması büyük başarı… Çarpıcı sonuçlar aldılar… Ancak bizim bir hedefimiz varsa, bu maçı da mutlaka kazanmak için oynayacağız. Zaman zaman sakatlıklar ve cezalılardan dolayı zorluklar yaşayacağız. Her takım yaşıyor bunu… Önemli olan bunları problem yapmadan maçları geçmek. Malatya hem takım hem de bireysel anlamda iyi işler yapan futbolculardan kurulu bir takım… İyi bir maç bekliyorum. Umarım düşüncelerimizi sahaya yansıtabiliriz. Bu ligde herkes herkesi yenebilir. Bu maçta da tempomuzu düşürmeyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Liglere verilen milli arayı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bunlar değerlendirilecek süreler değil… Eğer kadronuzda çok sayıda milli oyuncu varsa, bu aleyhte olan bir zaman dilimidir. Dolayısıyla biz de 7 oyuncumuzdan yoksun bir takım çalışmalar yürüttük. Bunların hepsi de ilk 11 oyuncuları… O yüzden bu araların bize pek katkısı olmuyor. Sadece takıma girmek için mücadele eden oyuncuların kendilerini göstermeleri açısından faydalı bir dönem oluyor. Bir de sakat olan oyuncuların tedavisi konusunda bir kazanç elde ediliyor." yorumunda bulundu.
Milli takımlarına giden futbolcularının uzak ülkelere gittiğine vurgu yapan Denizli, "Bizim futbolcularımız maalesef uzağa gidiyor. Maç yorgunluğunun üzerine bir de yol yorgunluğu ekleniyor. İlk etapta beklediğim sağlıklı dönmeleri… Döndüklerinde neyse ki herhangi bir sakatlık problemiyle karşılaşmadık" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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