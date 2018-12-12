Spor Toto Süper Lig'de 15'inci haftanın tamamlanmasının ardından ikinci sırada yer alan Kasımpaşa'da yönetim flaş bir karara imza attı. Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kulüpte yer alan tüm futbolcuların sözleşmesinin en az 2021 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten sportif direktör Nursal Bilgin imzasıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır." denildi.

"KİMSE SÖZLEŞMESİNİ DÜŞÜNMEYECEK, HERKES FUTBOLUNU OYNAYACAK"

Sportif direktör Nursal Bilgin DHA'ya yaptığı açıklamada ise "Ligde en çok gol atan takımız. Kırmızı kartımız hiç yok, sarı kart da en az bizde var. Bunun Avrupa'daki karşılığı en güzel futboldur. Bu başarıyı sağlayan tüm futbolcularımızla en az 2021 yılına kadar anlaşma sağladık. İzlediğimiz bu yolla hem teknik kadronun, hem de futbolcuların kafasını rahatlattık. Kimse sözleşmesini düşünmeyecek, herkes sadece futbolunu oynayacak" ifadelerini kullandı.

Ligin geride kalan 15 haftasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 2. sırada yer alan Kasımpaşa'da 16 golü bulunan Mbaye Diagne ile Trezeguet, performanslarıyla ön plana çıkmıştı.

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