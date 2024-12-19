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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Taner Yapağıcı: Tesadüf değildi, başkanımız bize güvendi - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Taner Yapağıcı: Tesadüf değildi, başkanımız bize güvendi

        Kasımpaşa U19 takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Bir tesadüf değildi, başkanımız bize güvendi. Takımımızda 14-15 yaşında arkadaşlarımız var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 20:03 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:03
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        "Tesadüf değildi, başkanımız bize güvendi"
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

        Kasımpaşa'nın U19 takımıyla çıktığı müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, başarılarının tesadüf olmadığını belirtti.

        "BAŞKANIMIZ BİZİ BURAYA İNANARAK GÖNDERDİ"

        Yapağıcı, "Çok mutluyuz. Kazandık, mücadele ettik onun için çok mutluyuz. U19 takımımızla geldik buraya. Bize güvenen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi buraya inanarak gönderdi. Çocuklar da yüzünü kara çıkarmadı. Bu müthiş bir şey ama daha önemli bir şey söylemek istiyorum, akademi takımlarımız, akademimiz ve kulübümüz inanılmaz derecede düzgün işler yapıyor. Oynatmak için, üst takımlarımıza oyuncularımızı çıkartmak için her şeyi yapıyoruz. İyi takımlar, iyi oyuncular, iyi antrenmanlar. Kulübümüz bu yönden bizi çok destekliyor. Sonunda da buraya gelip kazanıyoruz. Bir tesadüf değildi başkanımız bize güvendi. Takımımızda 14-15 yaşında arkadaşlarımız var” diye konuştu.

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