İstanbul’da 12-15 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Motobike İstanbul 2025 Fuarı, motosiklet tutkunlarını bir araya getirirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama fuara damgasını vurdu. Bakan Yerlikaya, motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak ve kask kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya duyurdu: Kaskıyla akaryakıt almaya gelen motosiklet sürücülerine indirim yapılacak.

Fuarın açılışında konuşan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın “Bir Kural, 1 Ömür” sloganıyla başlattığı motosiklet kazalarını önlemeye yönelik eylem planını tanıttı. Bu kapsamda, kask kullanımını özendirmek için akaryakıt firmalarıyla iş birliği yapıldığını belirten Yerlikaya, “Kask takarak benzin istasyonlarına gelen motosiklet sürücülerimiz, akaryakıt alımlarında özel indirimlerden faydalanacak. PETDER üyesi firmalar bu kampanyaya destek verecek ve kasklı sürücülere özel fiyat avantajları sunacak” dedi. Bakan, bu uygulamanın yıl boyunca genişletilerek devam etmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

AYTEMİZ VE OPET YÜZDE 5 İNDİRİM AÇIKLADI

Yerlikaya’nın açıklamasının ardından akaryakıt sektöründen olumlu tepkiler geldi. Aytemiz, kampanyaya katılan ilk firmalardan biri olduğunu duyurarak, kask kullanan motosiklet sürücülerine Aytemiz Vaay uygulaması üzerinden yapacakları akaryakıt alışverişlerinde %5 indirim sunacağını açıkladı. Benzer şekilde Opet de kaskıyla yakıt alan motosiklet sürücülerine %5 indirim sağlayacağını bildirdi. Bu adımlarla hem güvenli sürüş bilincinin artırılması hem de kurallara uyan sürücülerin ödüllendirilmesi hedefleniyor.