Kasklı soyguncu dehşeti! Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!

İlk olay 27 Ocak'ta İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir markette gerçekleşti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre markete gelen siyah giyimli, kasklı şüpheli iş yeri çalışanı E.E'yi (20) silah zoruyla depoya indirerek kasada bulunan 107 bin TL'yi aldı. Ardından çalışanın ellerini kelepçeleyerek olay yerinden kaçtı.

ELLERİNİ KELEPÇELEYİP KAÇTI

Bu olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken bu olaydan 1 hafta sonra Bahçelievler'de bulunan bir markette de benzer bir olay meydana geldi. İçeri giren kasklı silahlı soyguncu kasiyer kadını silahla tehdit ederek kasada bulunan 100 bin lira parayı aldı. Ardından çalışanın ellerini kelepçeledikten sonra kaçtığı belirlendi.

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KIYAFETLERİ ELE VERDİ

Gasp Büro dedektifleri tarafından incelenen kamera görüntülerinden iki olayda dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. İki olayda da soyguncunun aynı siyah renkli kıyafeti giydiği ve vücut yapısının da benzer olduğunu gördü. Geçmiş kayıtlara bakan polis şüphelinin olaydan saatler öncesine ait keşif görüntülerine ulaştı. Gaspçının olaydan önce müşteri gibi markete gelerek keşif yaptığı tespit edildi.