Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui
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'Kasko ve sağlıkta prim artacak'

Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui, kur artışının otomobil yedek parçası ve medikal malzemelerin fiyatlarına yansıdığını ve sigorta şirketlerinin maliyetlerinin hızlı yükseldiğini belirterek, "Maliyet artışının bir kısmı prime yansıyacak" dedi. Habertürk'ten Rahim AK'ın haberi...

08.08.2018 - 16:26 | Güncelleme:

Döviz kurundaki hızlı artış sigorta şirketlerinin maliyetlerini de artırıyor. Çoğunlukla ithal malzeme kullanıldığı için özellikle otomobil yedek parçası ve sağlık malzemelerinde maliyetlerin oldukça hızlı yükseldiğini dile getiren Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui, maliyet artışının bir kısmının primlere yansıyacağını kaydetti. Böylece kasko ve sağlık sigortaları primlerinde artışa işaret eden Somersan Coqui, eğer kurda bir gerileme meydana gelmez ise vatandaşın bundan sonra daha yüksek fiyatlarda sigorta yaptıracağını da söylemiş oldu.

OTOMATİK BES'E GELENE İNDİRİMLİ SAĞLIK SİGORTASI

Temmuz ayında 10-49 kişi çalıştıran işletmelerin otomatik olarak kaydolduğu otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) değinen Somersan Coqui, cayma oranının yüksekliğine rağmen bardağı dolu tarafının da görülmesi gerektiğini bu sayede milyonlarca çalışanın BES ile tanıştığını ifade etti. Ancak otomatik BES'te daha etkin formüller ve teşvikler gerektiğini ifade eden Somersan Coqui, otomatik BES'e Allianz Türkiye aracılığı ile giren işletmelerin çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortasında (TSS) indirimli kampanya sağlamalarını örnek olarak gösterdi.

 

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