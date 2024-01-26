Kaşlarını aldırmayı bırakan kadın model: Estetik standartları yeniden tanımladı!

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TEK KAŞ HAREKETİNİ TREND HALİNE GETİRMEK İSTEMİYOR Sophia tek kaş hareketinin bir trend başlatma girişimi olmadığını, sadece kendisi için olduğunu açıkladı. "Bunu insanlara tek kaşımı sevmeleri gerektiğini göstermek için yapmıyorum, daha çok insanlara bir tercih yaparak hayatlarına devam edebileceklerini göstermek için yapıyorum." dedi ve yüzünün böyle daha hoş gözüktüğünü düşündüğünü belirtti.

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ASIL KAŞ RENGİ SARIYDI Sophia aslında sarışındı ve doğal olarak kaşları da sarıydı ancak kaşlarını almaktan yorulduğu için başka yöntemler denemek istedi. Bu yöntemlere bakarken en sonunda kaşlarını renklendirebileceğini gördü ve tüm kaşı siyaha döndüğünden sonuç istediği gibi olmadı. Erkek kardeşi, kaşlarının Sophia’ya yakıştığını söyleyince siyah olarak kullanmaya karar verdi.