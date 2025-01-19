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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları: Gazze'deki ateşkes anlaşmasına bağlıyız | Dış Haberler

        Kassam Tugayları: Gazze'deki ateşkes anlaşmasına bağlıyız

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese bağlı olduklarını vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:30 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:30
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        Kassam Tugayları: Gazze'deki ateşkes anlaşmasına bağlıyız
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese bağlı olduklarını vurguladı.

        Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'le varılan ve bugün yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası yaptığı görüntülü konuşmada, Aksa Tufanı'nın çatışmanın dengelerini değiştirdiğini belirtti.

        Ebu Ubeyde, "Biz ve Filistin direniş grupları, ateşkes anlaşmasına bağlılığımızı, anlaşmanın maddelerini uygulamaya ve şartlarına uymaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz. Çatışmayı durdurma ve esir takası işleminin takvimine bağlılığımızı, anlaşmanın her aşamasında Filistinli esirlerin karşılığında İsrailli esirlerin teslim edilene kadar güvenliklerinin sağlanacağını duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

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        "ATEŞKES İHLALİ İSRAİLLİ ESİRLERİN HAYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK"

        Kassam Sözcüsü, "Tüm bunların, İsrail'in taahhüdüne bağlı olmasıyla ilgili olduğuna" dikkati çekti.

        İsrail'in anlaşma konusunda gerçekleştirebileceği ihlallere ilişkin herkesi sorumlu tuttuklarını kaydeden Ebu Ubeyde, ihlallerin İsrailli esirlerin güvenliği ve hayatlarını doğrudan etkilemesi açısından süreci risklere maruz bırakabileceği konusunda uyardı.

        "İsrail'in tabutuna son çiviyi çakan Aksa Tufanı'nın üzerinden 471 gün geçtiğini" kaydeden Ebu Ubeyde, Aksa Tufanı'nın Gazze'nin sınırlarında başladığını, fakat bölgenin hatta daha ötesinin çehresini değiştirdiğini ve İsrail'le çatışmada yeni denklemler oluşturduğunu belirtti.

        Gazze halkının "tarihi bir destan yazdığını" ifade eden Ebu Ubeyde, kararlılıklarının ve direnişlerinin dünyayı şaşırttığını vurguladı.

        Ebu Ubeyde, son olarak 7 Ekim 2024'te görüntülü bir konuşma yapmıştı.

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