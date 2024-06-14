Kassam Tugayları: İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırısında iki esir öldü

Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesaplarından, İsrail'in birkaç gün önce Refah'a düzenlediği saldırıda iki esirin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Ordunuz sizi kandırıyor ve kandırmaya devam ediyor. Hükümetiniz, esirleri tabutsuz geri almak istemiyor." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugayları'nın açıklamasında, Refah'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İsrailli esirlerin kimliği ve fotoğrafına yer verilmezken, İsrail hükümeti ve İsrailli esirlerin yakınları da henüz herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.