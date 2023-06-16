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Haberler Gündem Eğitim Tarih Kast Sistemi Nedir, Özellikleri ve Sınıfları Neler? Kast Sistemi Devam Ediyor Mu ve Tarihte Kim Buldu?
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Kast sistemi nedir, özellikleri ve sınıfları neler? Kast sistemi devam ediyor mu ve tarihte kim buldu?

Kast sistemi; Orta Çağ’da Hindistan’da ortaya çıkan ve kişilerin doğumu temel alınarak, toplumu sınıflara ayıran bir sistem olarak dikkat çekmektedir. Toplum içindeki her insanın mensubu olduğu kasta göre, doğumundan ölümüne kadar belirli görevlere ve özelliklere sahip olduğu bu sistem, sınıflar arasında herhangi bir geçişin mümkün olmaması sebebiyle oldukça katıdır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Kast Sistemi Nedir, Özellikleri ve Sınıfları Neler? Kast Sistemi Devam Ediyor Mu ve Tarihte Kim Buldu?
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Hinduizm’deki yeniden doğuş inancına uygun olarak oluşturulmuş olan kast sisteminde, kişiler kastlarına uygun bir şekilde yaşadıkları zaman, bir dahaki dünyaya gelişlerinde üst katlarda yer alabilecekleri inancı hakimdir. Peki, kast sistemi devam ediyor mu? Kast sistemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Kast Sistemi Nedir?

Soy ve doğum temelinde oluşturulmuş bir sosyal tabaka düzeni olan kast sistemi, sınıflar arası geçişin mümkün olmadığı katı bir kurallar bütünüdür. Bir tür sınıf ayrımcılığı olan kast sisteminde, kişinin içinde bulunduğu kast, bireyin tüm yaşamını belirlemekte ve kişi, o kastın kendisine getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Bir kasttan bir diğer kasta geçişin mümkün olmaması sebebiyle oldukça katı bir tabakalaşma olan kast sistemi, Orta Çağ’da Hindistan’da ortaya çıkmıştır.

Kast Sistemi Sınıfları

Peki, dünyanın en katı sosyal tabakalaşma düzeni olan Kast sistemi kimlerden oluşur? Kast sisteminde yukarıdan aşağı doğru Brahmanlar, Ksatriyalar, Vaisyalar ve Sudralar olmak üzere 4 temel sınıf bulunmaktadır. Şimdi gelin, bu dört sınıfın özelliklerini birlikte inceleyelim:

Brahmanlar: Kast sisteminde en yüksek grubu temsil eden brahmanlar, kendi dinlerinin öğretilmesi işleri ile sorumlu olan bir sınıftır. Yapılacak olan ayinleri yönetmek ve kendi kutsal yazıları olan Veda’ları okumak gibi görevleri olan Brahmanlar, Brahma inanışının rahipleri olarak oldukça kutsal bir konumdadırlar.

Ksatriyalar: Kast sisteminin bu ikinci sınıfı; hükümdarlar, devlet yöneticileri, üst rütbeli askerler, savaşçılar ve soylulardan meydana gelmektedir. Hindistan’daki kast sistemine göre Brahmanlar olmadan Ksatriyalar refah ve mutluluğu bulamazlar ancak Brahmanların yükselmesi de Ksatriyaların varlığına bağlıdır.

Vaisyalar: Kast sistemindeki hiyerarşide üçüncü sırada bulunan Vaisyalar, çiftçilikle ve zirai faaliyetlerle uğraşan kişilerdir. Bütün üretimi elinde bulunduran bu sınıf, orta durumda olan tüccarlar olarak görülürler. Kutsal kitapları incelemek, sadaka vermek ve hayvan yetiştirmek bu sınıfın temel görevlerinden bazılarıdır.

Sudralar: Kast sisteminin en altında bulunan Sudralar, en ağır işleri görmekle yükümlü olan bir sınıftır. Hayatları boyunca kendilerinden üstte bulunan üç sınıfın mensupları için çalışmak zorunda olan Sudralar, temel haklarından yoksun olmaları sebebiyle köle olarak da isimlendirilirler.

Bu dört sınıfın dışında yer alan Paryalar ise kast sistemi içinde yer almamaktadır. Fiziksel anlamda dokunulmaması gereken kişiler olarak görülen bu sınıf, pis ve aşağı olarak görüldüğü için kast sisteminin dışında tutulmuştur.

Kast Sistemi Özellikleri

  • Kast sisteminde sınıflar arasındaki farklar oldukça belirgindir ve bir kasttan bir diğer kasta geçiş söz konusu değildir.
  • Bu sistem içinde kişinin, hangi kastın içinde dünyaya geldiği tüm yaşamını belirlemektedir. Her kast, mensuplarına bazı ayrıcalıklar ve bazı görevler yüklemektedir.
  • Kast sistemi içinde dört sınıf da kendi içinde alt sınıflara ayrılır ve bu gruplarda bir çeşit rütbe sıralamasına tabidir.
  • Kast üyeleri sadece kast içi evlilik yapabilirler. Başka bir kasttan biriyle evlenmek yasaktır.
  • Meslekler babadan oğula geçmektedir.
  • Bir üst kasttan ya da kendi kastından birini öldüren kişi ölümle cezalandırılır. Ancak alt kasttan birini öldürmenin cezası ölüm değildir.

Kast Sistemini Hangi Uygarlık Buldu?

Günümüzde de uygulanmakta olan kast sistemi Orta Çağ’da Hindistan’da ortaya çıkmıştır.

Kast Sistemi Devam Ediyor Mu?

Dünyanın en katı sınıf ayrımı olan kast sistemi, Hindistan ve bazı Afrika ülkelerinde uygulanmaya devam etmektedir. UNICEF’in hazırlamış olduğu bir rapora göre günümüzde yaklaşık 250 milyon insan, kast sistemi aracılığıyla ayrımcılığa tabi tutulmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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