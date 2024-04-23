Kastamonu'da 2 ev alev alev yandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Şen köyü Sarıçam Mahallesi'nde Murat Sözen ile Asım Sözen kardeşlere ait evlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. AA'nın haberine göre; söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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