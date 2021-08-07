Bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, gece saatlerinde Tosya D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi.

Samsun'dan İstanbul yönüne giden Mete Ayangil yönetimindeki 34 BE 0435 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mete Ayangil, eşi Sevim Ayangil ile Zennure Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından morga kaldırıldı. Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı.