Kastamonu'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Kastamonu Ağlı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kastamonu'da Ağlı-Seydiler karayolu Gölceğiz mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına girerek devrildikten sonra karşı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada, hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu K. ve Gülşen K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan A.C. (43), R.K. (30), S.S. (65), E.C.B. (30) ve E.C. (43) sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.